Clara Maffei | chi era la contessa simbolo del Risorgimento Milano e Bergamo celebrano la protagonista dell’Ottocento italiano

Milano e Bergamo hanno reso omaggio a Clara Maffei, figura centrale nella vita culturale e politica dell’Ottocento italiano. La contessa è ricordata come simbolo del Risorgimento e rappresenta un punto di riferimento per l’epoca. Le celebrazioni sono rivolte a sottolineare il suo ruolo nella storia e nella cultura di quegli anni. La sua figura continua a essere riconosciuta come parte importante del patrimonio nazionale.

Milano – Un omaggio a Clara Maffei, protagonista della vita culturale e politica dell'Ottocento e simbolo del Risorgimento italiano. Milano e Bergamo ne celebrano la figura attraverso due mostre e un programma di appuntamenti dedicati alla vita della contessa. Il progetto espositivo coinvolge il Museo del Risorgimento e Casa Manzoni a Milano, insieme alla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo e al Cimitero Monumentale di Milano. La casa milanese in via Bigli . Queste iniziative rappresentano un’occasione preziosa per conoscere Maffei, promotrice delle idee unitarie, irrequieta ed elegante protagonista di uno dei più noti salotti europei dell'epoca, la sua casa in via Bigli a Milano era una meta obbligata per gli intellettuali, i politici e gli artisti volti alla causa della nascente unità nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Clara Maffei. La libertà e la forza gentile di una donna del Risorgimento

Vi aspettiamo giovedì 12 marzo, alle ore 18.30, a Casa Manzoni, per il nostro incontro “Clara, Cristina e le altre”. Clara Maffei e Cristina Trivulzio di Belgioioso furono due straordinarie, coraggiose protagoniste della cultura risorgimentale: donne molto diverse, - facebook.com facebook