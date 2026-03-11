Clamoroso a Houston | l’Italia di baseball batte gli Usa 8 a 6 la vittoria impossibile diventa realtà al World Classic

A Houston, l’Italia di baseball ha sconfitto gli Stati Uniti con il punteggio di 8 a 6, una vittoria inaspettata nel torneo World Classic. La partita ha visto gli azzurri affrontare i padroni di casa, portando a termine una sfida emozionante e ricca di colpi di scena. La vittoria rappresenta un risultato storico per la nazionale italiana in questa competizione internazionale.

L’Italia dello sport ha scritto pagine stupefacenti, anche in anni recentissimi. Da Sinner numero 1 del tennis fino alla staffetta vincitrice dell’oro olimpico nella 4×100 di atletica. Ma una di quelle cose che si ritenevano impossibili o quasi era battere gli Stati Uniti a baseball. O meglio, l’Italia ci era già riuscito, ma mai quando gli americani avevano schierato tutti i major leaguer, ovvero le star della MLB, e mai in una partita di un livello alto come un match del World Baseball Classic. L’impresa memorabile è avvenuta alle 5.19 italiane di mercoledì 11 marzo 2026, a Houston. L’Italia di baseball ha fatto la storia, battendo per 8-6 gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

