Il caso Antico a Cittanova riguarda un'azione formale depositata il 9 marzo 2026 alla Camera dei Deputati, coinvolgendo il sindaco Domenico Antico in una vicenda amministrativa. La questione ha attirato l'attenzione delle istituzioni nazionali e si concentra sul momento in cui è stato presentato l'atto. La discussione si concentra esclusivamente sulla tempistica dell'intervento parlamentare.

La questione amministrativa che coinvolge il sindaco di Cittanova, Domenico Antico, ha raggiunto la Camera dei Deputati attraverso un atto formale depositato il 9 marzo 2026. I deputati Alfredo Antoniozzi e Luca Toccalini hanno chiesto al Ministro dell’Interno chiarimenti su presunte incompatibilità legate a procedimenti edilizi pendenti al momento della sua elezione. La Prefettura di Reggio Calabria ha già inviato comunicazioni ufficiali al Comune per sollecitare una nuova seduta del Consiglio entro venti giorni, evidenziando ritardi nella rimozione delle cause di incompatibilità. L’intera vicenda si concentra sulla tempistica... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cittanova: il caso Antico in Parlamento, il nodo temporale

