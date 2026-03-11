Venerdì 13 marzo, a Cisterna di Latina, si è tenuta l’inaugurazione di un nuovo presidio contro la violenza di genere denominato Sibilia. La cerimonia ha incluso anche l’intitolazione di una sala a Rita Levi Montalcini. La struttura si inserisce in un contesto di 426 casi di violenza di genere registrati nella zona.

Cisterna di Latina accoglie venerdì 13 marzo un nuovo presidio contro la violenza di genere, con l’inaugurazione della struttura Sibilia e l’intitolazione di una sala a Rita Levi Montalcini. L’iniziativa si colloca nel quadro delle celebrazioni per la settimana dedicata alle donne, unendo protezione immediata e riconoscimento del valore intellettuale femminile. Il progetto rifugio rappresenta uno strumento concreto di salvaguardia per le vittime di maltrattamenti, finanziato dalla Regione Lazio e gestito dall’associazione Centro donna Lilith aps. La presenza di autorità locali e regionali sottolinea come la lotta alla violenza domestica richieda un impegno istituzionale trasversale che vada oltre il semplice supporto emotivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cisterna: nuovo rifugio contro la violenza, 426 casi

Una casa rifugio per le donne vittime di violenza, l'inaugurazione a Cisterna
L'intitolazione della sala polifunzionale a Rita Levi Montalcini, una delle più grandi scienziate italiane del XX secolo, premio Nobel per la...

Messina: Casa Mimosa, un rifugio per donne vittime di violenza verso l'autonomia e un nuovo inizio con i propri figli.
Casa Mimosa, un nuovo spazio inaugurato oggi a Messina dal Comitato Italiano Reinserimento Sociale (Cirs), offre un percorso di housing sociale per...

