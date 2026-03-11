Il Comune di Cislago ha aperto due posti per il Servizio Civile Universale 2026, destinati a giovani tra i 18 e i 28 anni. La proposta prevede un compenso di 519 euro mensili per i partecipanti. Contestualmente, sono stati indetti concorsi pubblici per altre figure professionali, con scadenza e requisiti specifici. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività di servizio civico.

Il Comune di Cislago ha attivato due posti per il Servizio Civile Universale 2026, rivolti a giovani tra i 18 e i 28 anni. La selezione mirerà ad assegnare un volontario alla Biblioteca comunale e un altro all’Ufficio Tecnico – Ufficio Ambiente. La scadenza per le candidature è fissata alle ore 14 del martedì 8 aprile, con un impegno lavorativo di 25 ore settimanali per dodici mesi. I selezionati riceveranno un contributo mensile di 519,47 euro e potranno accedere a una riserva di posti nei concorsi pubblici al termine del servizio. L’Impatto Territoriale: Due Ruoli Chiave. La scelta dei settori operativi riflette le priorità amministrative locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cislago: 2 posti Servizio Civile 2026, 519€ e concorsi

Articoli correlati

Laveno Mombello: 5 posti servizio civile, 519€ al meseIl comune di Laveno Mombello ha aperto le selezioni per cinque giovani tra i diciotto e i ventotto anni che desiderano impegnarsi nel servizio civile...

Servizio civile, in Lombardia 1433 posti per giovani dai 18 ai 28 anni; 25 ore a settimana a 519 euro al meseÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie...

Tutti gli aggiornamenti su Servizio Civile

Servizio civile a Cislago, con il bando 2026 due posti per i giovani tra i 18 e i 28 anniCislago aderisce al bando nazionale del Servizio Civile Universale e selezionerà due giovani che saranno impegnati per un anno nella biblioteca comunale e nell’ufficio ambiente Il Comune di Cislago ... varesenews.it

Il servizio civile alternativo non vale per la riserva dei posti nelle GPS 2026-2028: FAQ MIMIl Ministero dell’istruzione chiarisce tramite le FAQ ufficiali la validità del servizio civile per la riserva dei posti nelle graduatorie GPS 2026-2028. Ecco perché il servizio alternativo alla leva ... ticonsiglio.com