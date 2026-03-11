Cinque anni di scuola superiore sono troppi | dopo l’alternanza ecco il 4+2 osteggiato dai docenti

Il collegio dell’IIS Domizia Lucilla di Roma ha respinto il 5 dicembre scorso la proposta della dirigente di attivare un percorso quadriennale (4+2) nel settore agrario, inserito nell’indirizzo tecnologico-professionale. La proposta riguardava la creazione di una nuova filiera formativa, ma è stata bocciata dai docenti, che hanno espresso disaccordo con questa iniziativa. Non sono stati riportati dettagli sulle motivazioni ufficiali della decisione.

Il 5 dicembre scorso il collegio dell' IIS Domizia Lucilla di Roma respinge la proposta della dirigente relativa alla "candidatura per l'attivazione del percorso quadriennale (4+2) – Filiera formativa tecnologico-professionale – Indirizzo Agrario – a.s. 20262027"; ovvero decide di non candidarsi per attivare il percorso quadriennale. Il seguente Consiglio d'Istituto conferma la delibera. Nonostante questi due atti (vincolanti ed immediatamente efficaci) la Dirigente Scolastica monocraticamente decide di procedere, presentando la candidatura dell'istituto. I docenti della scuola le inviano una mozione (e per conoscenza alle organizzazioni sindacali, che poi hanno diffuso la notizia) in cui si chiede il rispetto della delibera del Collegio Docenti del 5122025 con la quale veniva respinto il progetto di quadriennalizzazione.