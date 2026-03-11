A Piazzola sul Brenta, dal 4 marzo, la Pro Loco, il Cineclub Mantegna e il Comune organizzano un ciclo di otto film d’autore gratuiti. L’iniziativa si terrà presso la Biblioteca Comunale e propone una selezione di pellicole di qualità, offrendo un’occasione di incontro culturale aperta a tutti. L’evento mira a promuovere la cultura cinematografica nel territorio locale.

Un appuntamento culturale di qualità si prepara a Piazzola sul Brenta, dove la Pro Loco unita al Cineclub Mantegna e al Comune ha varato il progetto Buio in Biblioteca. La rassegna cinematografica d’autore 2026 partirà dal 4 marzo per concludersi il 15 aprile, offrendo ogni mercoledì alle ore 21 proiezioni gratuite nella suggestiva cornice della Biblioteca Centro Culturale Andrea Mantegna. Il programma propone un viaggio attraverso opere internazionali che spaziano dal cinema giapponese ai film americani, invitando il pubblico a riscoprire grandi registi come Kore-eda, Lee e Hazanavicius. L’evento si svolge nel cuore del paese, precisamente in Piazza Quattro Novembre, trasformando lo spazio della biblioteca in una sala cinematografica all’aperto o interna a seconda delle condizioni atmosferiche previste per le serate primaverili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema d’autore a Piazzola: 8 film gratuiti dal 4 marzo

