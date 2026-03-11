Cinelà Festival di Cinema Africano e oltre

Il Cinelà Festival di Cinema Africano e oltre inizia giovedì 19 marzo al Cinema Teatro San Massimo con la 45esima edizione. La prima sezione, intitolata Viaggiatori&Migranti, si concentra sulla rappresentazione delle migrazioni attraverso film e proiezioni, portando al pubblico storie e temi legati a questa realtà. La manifestazione proseguirà con varie sessioni fino alla sua conclusione.