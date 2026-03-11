La Guardia di Finanza ha effettuato un intervento negli studi di Cinecittà, sequestrando documenti relativi a produzioni cinematografiche e serie TV. L’operazione riguarda principalmente materiali considerati di interesse per le indagini in corso. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita al momento. La situazione si sviluppa in un contesto di verifiche in corso presso l’area storica del cinema italiano.

La Guardia di Finanza ha irto le sue fiamme gialle sugli studi storici di Cinecittà, cuore pulsante del cinema italiano a Roma, per sequestrare documenti sensibili legati a produzioni cinematografiche e serie TV. L’operazione si concentra sui bilanci dei film Queer e della serie M. Il figlio del secolo, con l’obiettivo di ricostruire i flussi finanziari tra la società gestore, la casa di produzione The Apartment srl e il gruppo controllante Fremantle Italy Group. Si tratta di un’indagine sulla correttezza dei Tax Credit, quei meccanismi di finanziamento pubblico che sostengono l’industria culturale nella Capitale. L’intervento non è isolato ma si inserisce in un filone investigativo più ampio che risale ai periodi 2022 e 2023, dove i magistrati cercano di mappare le relazioni commerciali tra gli attori coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinecittà sotto inchiesta: la Finanza sequestra documenti

