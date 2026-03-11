Cinecittà Manuela Cacciamani nel mirino della procura per i fondi al cinema

Manuela Cacciamani, amministratrice delegata di Cinecittà, è stata coinvolta in un’indagine della procura relativa ai fondi pubblici destinati al cinema. Secondo le fonti, la sua posizione è oggetto di approfondimenti giudiziari, senza che siano state ancora rese note le accuse specifiche o i dettagli dell’indagine. La vicenda riguarda l’utilizzo dei finanziamenti pubblici nel settore cinematografico.

L’indagine. L’amministratrice delegata di Cinecittà, Manuela Cacciamani, sarebbe indagata nell’inchiesta sui finanziamenti pubblici al cinema. La notizia è stata riportata da la Repubblica, mentre secondo il Corriere della Sera il blitz della Guardia di Finanza negli studios non avrebbe ancora portato all’iscrizione di indagati. Cacciamani è arrivata alla guida della società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze circa due anni fa. La sua nomina, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, sarebbe stata sostenuta da ambienti vicini a Arianna Meloni e a Fratelli d’Italia. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano, la manager sarebbe indagata per truffa in uno dei filoni dell’indagine sui finanziamenti pubblici destinati a film e serie tv. 🔗 Leggi su 361magazine.com

