Nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2026, in Cina, un paziente ha ricevuto un fegato di maiale come intervento temporaneo. È il primo caso noto di utilizzo di un organo di maiale in un essere umano nel paese. L’operazione è stata portata a termine con successo, offrendo una soluzione immediata per il paziente in attesa di un trapianto definitivo.

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2026, un paziente in Cina ha ricevuto con successo un fegato di maiale come soluzione temporanea. Questa procedura rappresenta un punto di svolta nella storia della medicina trapiantologica, trasformando una carenza cronica di organi umani in una possibilità concreta di sopravvivenza immediata. L’intervento, descritto come un ponte verso un organo umano definitivo, è stato realizzato per la prima volta nel territorio cinese. I dati confermano che questa operazione non è solo un esperimento isolato, ma apre la strada a una nuova era per i malati in attesa di donazioni. La notizia arriva mentre cresce la pressione sociale su temi etici correlati, come il divieto della carne di cavallo e asino, dimostrando quanto il dibattito pubblico sia sensibile alle questioni biologiche e animali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina 2026: primo fegato di maiale salva un paziente

Morta a 95 anni, la famiglia dice sì alla donazione: il fegato di nonna Maria salva un paziente in attesaMaria è morta a 95 anni al Sant'Andrea: la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi e il fegato, idoneo, è stato trapiantato a un paziente...

Uomo salvato dal fegato di un maiale collegato alla sua gamba: ora è in condizioni stabiliPresso l'Ospedale Xijing (Cina) i medici hanno compiuto un intervento pionieristico di perfusione extracorporea, salvando la vita a un malato...

Fegato di maiale trapiantato in un uomo: è un successo il ponte per un organo umanoRecord in Cina: è la prima volta che la procedura viene eseguita. Ora questo tipo di xenotrapianto potrà risolvere una carenza cronica

In Cina un uomo tenuto in vita con un fegato di maiale prima del trapiantoUn uomo di 56 anni con grave insufficienza epatica è rimasto quasi 3 giorni collegato chirurgicamente a un fegato di maiale in attesa di un trapianto di fegato da donatore sano.

