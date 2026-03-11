CHOC! COCCIANTE | NON VADO IN GARA A SANREMO FIGURARSI A CANZONISSIMA

Riccardo Cocciante ha annunciato che non parteciperà a Sanremo e non intende partecipare nemmeno a Canzonissima, che inizierà il 21 marzo su Rai1. Questa decisione riguarda i suoi impegni futuri, e l’artista ha chiaramente espresso la sua posizione riguardo alle due manifestazioni. La sua presenza è confermata invece per altri impegni artistici.

Tra i vari impegni di Riccardo Cocciante ci sarà quello di Canzonissima, al via dal 21 marzo su Rai1. Ma c’è un colpo di scena dopo le dichiarazioni del grande cantante. Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso. A quest’età non mi sembra il caso di mettermi in concorso, non l’ho fatto per Sanremo – dove andrei come ospite -, non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima. Così Cocciante raggiunto dall’Ansa. Dunque il cast di Canzonissima, il revival dello show condotto da Milly Carlucci, avrà alcuni big in gara e altri come ospiti speciali. Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHOC! COCCIANTE: NON VADO IN GARA A SANREMO, FIGURARSI A CANZONISSIMA Articoli correlati Cocciante: “Non vado in gara a Sanremo, figurarsi a Canzonissima!”Tra i vari impegni che lo vedranno protagonista nel 2026, Riccardo Cocciante sarà presente a Canzonissima, il revival del celebre show musicale in... Io... Riccardo Cocciante in concerto a Piazza del Plebiscito di Napoli (22/09/2025) Una selezione di notizie su CHOC COCCIANTE NON VADO IN GARA A... Discussioni sull' argomento CHOC! COCCIANTE: NON VADO IN GARA A SANREMO, FIGURARSI A CANZONISSIMA; CHOC! COCCIANTE | NON VADO IN GARA A SANREMO FIGURARSI A CANZONISSIMA; Cocciante | Non vado in gara a Sanremo figurarsi a Canzonissima!; SELVAGGIA LUCARELLI: LA REAZIONE DI MILLY CARLUCCI AL MIO PASSAGGIO AL GFVIP. "Lo hanno arrestato". Calcio sotto choc, il campione in guai seri: cosa è successo - facebook.com facebook Bartolozzi choc: “La magistratura è un plotone d’esecuzione” x.com