Chiuri lettera aperta al centrosinistra tricasino | Ritroviamo l’unità

Un rappresentante del centrosinistra tricasino ha scritto una lettera aperta rivolgendosi ai membri del suo schieramento, invitando a superare le divisioni e a ritrovare l’unità. Nel testo si sottolinea l’importanza di responsabilità politica e di un impegno condiviso per il bene della comunità e del futuro del comune. La richiesta mira a ricostruire un fronte compatto e coeso.