Chiuri lettera aperta al centrosinistra tricasino | Ritroviamo l’unità
Un rappresentante del centrosinistra tricasino ha scritto una lettera aperta rivolgendosi ai membri del suo schieramento, invitando a superare le divisioni e a ritrovare l’unità. Nel testo si sottolinea l’importanza di responsabilità politica e di un impegno condiviso per il bene della comunità e del futuro del comune. La richiesta mira a ricostruire un fronte compatto e coeso.
TRICASE – L’obiettivo è ricucire le frammentazioni interne attraverso un richiamo all’unità e alla responsabilità politica nei confronti dei cittadini e del futuro di Tricase. Il candidato sindaco del Partito Democratico a Tricase, Vincenzo Chiuri, invia una lettera aperta al centrosinistra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
