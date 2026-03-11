Chimera nuoto cerca istruttori

La Chimera Nuoto sta cercando nuovi istruttori da inserire nel suo staff per le prossime attività sportive e formative. La società sportiva ha pubblicato un annuncio per trovare professionisti qualificati pronti a collaborare con il team. La ricerca riguarda figure che possano contribuire ai programmi di allenamento e formazione in modo diretto e competente. La selezione è aperta a candidati interessati a lavorare nel settore del nuoto.

La Chimera Nuoto è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nello staff in vista delle prossime attività sportive e formative. La società aretina ha avviato una selezione per ampliare il proprio team tecnico e organizzativo, coinvolgendo diverse figure legate al mondo del nuoto e della gestione degli impianti sportivi. Nel dettaglio, sono aperte le candidature per istruttori di nuoto e di nuoto baby, figure fondamentali per l'avviamento all'attività in acqua dei più piccoli, ma anche per aiuto allenatori e allenatori di nuoto. La ricerca riguarda inoltre allenatori di nuoto artistico e coordinatori della scuola nuoto, ruoli chiave per l'organizzazione e lo sviluppo dei programmi didattici e sportivi della società.