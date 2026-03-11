Chieti | master su crisi e innovazione dedicato a Marchionne

A Chieti si terrà un master dedicato alla crisi e all’innovazione, con un focus speciale sulla figura di Sergio Marchionne. L’evento formativo si rivolge a professionisti e studenti interessati a approfondire tematiche legate alle sfide dell’industria e alle strategie di innovazione. La scuola ha annunciato il programma e le modalità di iscrizione, con inizio previsto nelle prossime settimane.

La città di Chieti si prepara ad ospitare un nuovo percorso formativo di alto livello, dedicato alla memoria del manager Sergio Marchionne. L'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio ha lanciato ufficialmente il master in Business Crisis and Innovation Management, un'iniziativa che mira a formare professionisti capaci di gestire le crisi e guidare l'innovazione aziendale. Sotto la guida del rettore Liborio Stuppia e con il supporto operativo del dirigente Francesco Di Salvatore, questo progetto si inserisce nel quadro più ampio dell'alta formazione universitaria itinerante. Il corso sarà ospitato dal dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali (DSGS), dove il professor Federico Brioloni dirigerà le attività didattiche affiancato dalla professoressa Grazia Buta.