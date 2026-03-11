Chiavenna | insolito avvistamento di due aquile in piazza San Francesco

Ieri sera alle 19:30 a Chiavenna, in piazza San Francesco, è stato segnalato un avvistamento insolito di due aquile. Il personale della polizia provinciale è stato chiamato dai carabinieri locali, che avevano notato i due rapaci nel centro della città. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per monitorare la situazione.