Chiara Ferragni e José Hernandez sono diventati una coppia. La fashion influencer italiana e il manager colombiano, che ha studiato e lavorato in Italia, sono stati visti insieme in varie occasioni pubbliche. Ferragni, nota per il suo ruolo nel mondo della moda, ha condiviso momenti della sua vita privata sui social media. La loro relazione ha attirato l’attenzione di fan e media.

La vita privata di Chiara Ferragni si apre a un nuovo capitolo sentimentale con José Hernandez, un manager colombiano che ha scelto l’Italia per la sua formazione e carriera. Le immagini diffuse dai media mostrano i due in atteggiamenti affettuosi durante gli eventi della Fashion Week parigina, segnando una nuova fase dopo le relazioni precedenti. Hernandez, laureato all’Universidad del Norte e formato al Politecnico di Milano, lavora attualmente come global business manager presso Yokohama TWS. La coppia si sarebbe conosciuta in Colombia, dove è nata una frequentazione che ora appare consolidata da gesti pubblici e complicità visibili. L’impatto economico della relazione transnazionale nel settore moda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiara Ferragni e José: la nuova coppia che unisce moda

