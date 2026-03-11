Chi vigila sulla sicurezza degli alimenti? In provincia 24 attività sospese e 63 mila euro di multe in un anno

In provincia, nel corso di un anno, sono state sospese 24 attività legate alla vendita e alla somministrazione di alimenti, mentre sono state comminate multe per un totale di 63 mila euro. I controlli vengono effettuati lungo tutta la filiera, coinvolgendo bar, ristoranti, mense e negozi, con l’obiettivo di verificare la conformità delle norme di sicurezza alimentare.

C'è tutto un sistema di controlli dietro gli alimenti, sia che vengano somministrati in bar, ristoranti e mense, sia che vengano venduti nei negozi e in tutta la filiera di produzione e vendita all'ingrosso. A occuparsi di questo tema cruciale, sempre molto sentito dalla popolazione, è l'unità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Igiene e sicurezza degli alimenti, in provincia 24 attività sospese in un anno: dieci dopo una segnalazioneC'è tutto un sistema di controlli dietro gli alimenti, sia che vengano somministrati in bar, ristoranti e mense, sia che vengano venduti nei negozi e...

Lavoro nero e mancata sicurezza: sospese attività e sanzioni per 70 mila euroNuova operazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pordenone, che negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli sul...

Contenuti utili per approfondire Chi vigila

Discussioni sull' argomento La lite a Ranzanico: Zona calda. Da qui continue segnalazioni, serve più vigilanza; Difesa, la riunione d’emergenza pone una domanda: chi controlla?; Prezzo dell’energia su e giù. Cosa fare per spendere di meno; Scout e Carabinieri: a San Vito dei Normanni la legalità si impara in Caserma.

Incidenti sul lavoro: Senza ispettori non c’è sicurezzaNel comasco chi vigila sulla sicurezza dei lavoratori, è obbligato a effettuare gli straordinari. Gli infortuni sul lavoro aumentano, ma a Como mancano a ispettori dello Psal, il servizio di ... ilgiorno.it

Difesa, la riunione d’emergenza convocata da Crosetto pone una domanda: chi vigila sui contratti miliardari con l’industria militare - facebook.com facebook

Difesa, la riunione d’emergenza convocata da Crosetto pone una domanda: chi vigila sui contratti miliardari con l’industria militare x.com