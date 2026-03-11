Una donna di 35 anni proveniente dalla Florida è stata arrestata dopo aver aperto il fuoco contro la villa di Rihanna, utilizzando un fucile d’assalto semiautomatico di tipo AR-15. Al momento dell’incidente, era a bordo di una Tesla bianca. La donna rischia ora una condanna che potrebbe arrivare fino all’ergastolo.

Una donna di 35 anni originaria della Florida, al volante di una Tesla bianca e armata di un potente fucile d’assalto semiautomatico in stile AR-15. È questo l’identikit fattuale di Ivanna Lisette Ortiz, la protagonista del folle e inspiegabile raid armato che domenica pomeriggio ha trasformato il lussuoso quartiere di Beverly Crest, a Los Angeles, nella scena di un crimine. La donna è la responsabile della sparatoria contro la tenuta della popstar Rihanna e del compagno A$AP Rocky, un attacco mirato che ha sfiorato la strage e che l’ha portata direttamente in carcere con l’accusa formale di tentato omicidio. Originaria di Orlando, come riportato da alcune emittenti locali della Florida, la Ortiz ha pianificato ed eseguito un agguato dalle dinamiche inquietanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Ivanna Lisette Ortiz, la 35enne che ha sparato con un fucile d’assalto contro la villa di Rihanna: rischia una condanna all’ergastolo

