Gaia Messerklinger è l’attrice protagonista di Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original che debutta su Sky Atlantic. Nel cast, lavora insieme a Luca Argentero, portando in scena un personaggio centrale nello spettacolo. La sua carriera si è sviluppata su più fronti, spaziando tra televisione e cinema, e ora si prepara a interpretare un ruolo di rilievo in questa nuova produzione.

Con il debutto su Sky Atlantic di Avvocato Ligas, primo legal drama Sky Original, torna sotto i riflettori un’attrice che ha saputo costruirsi una carriera solida e versatile nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Stiamo parlando di Gaia Messerklinger che interpreta Patrizia Roncella, l’ex moglie del protagonista a cui presta il volto Luca Argentero. Chi è Gaia Messerklinger, carriera e vita privata. Gaia Messerklinger è nata l’8 gennaio 1989 a Moncalieri, in provincia di Torino e sin da bambina ha respirato aria di palcoscenico. Sua madre, musicista e attrice, l’ha infatti sempre portata con sé nella compagnia teatrale Rufus, che lei stessa gestiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Gaia Messerklinger, protagonista di Avvocato Ligas con Luca Argentero

