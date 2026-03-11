Chi è Gaia Messerklinger protagonista di Avvocato Ligas con Luca Argentero

Da dilei.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaia Messerklinger è l’attrice protagonista di Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original che debutta su Sky Atlantic. Nel cast, lavora insieme a Luca Argentero, portando in scena un personaggio centrale nello spettacolo. La sua carriera si è sviluppata su più fronti, spaziando tra televisione e cinema, e ora si prepara a interpretare un ruolo di rilievo in questa nuova produzione.

Con il debutto su Sky Atlantic di Avvocato Ligas, primo legal drama Sky Original, torna sotto i riflettori un’attrice che ha saputo costruirsi una carriera solida e versatile nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Stiamo parlando di Gaia Messerklinger che interpreta Patrizia Roncella, l’ex moglie del protagonista a cui presta il volto Luca Argentero. Chi è Gaia Messerklinger, carriera e vita privata. Gaia Messerklinger è nata l’8 gennaio 1989 a Moncalieri, in provincia di Torino e sin da bambina ha respirato aria di palcoscenico. Sua madre, musicista e attrice, l’ha infatti sempre portata con sé nella compagnia teatrale Rufus, che lei stessa gestiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

chi 232 gaia messerklinger protagonista di avvocato ligas con luca argentero
© Dilei.it - Chi è Gaia Messerklinger, protagonista di Avvocato Ligas con Luca Argentero

Articoli correlati

“Avvocato Ligas”, Gaia Messerklinger e Flavio Furno: «Una serie diversa dai soliti legal drama» – IntervistaGaia Messerklinger e Flavio Furno nel cast della nuova serie tv prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, in onda in esclusiva su Sky Italia dal 6...

Avvocato Ligas con Luca Argentero in streaming NOWGeniale e cinico, affascinante e autodistruttivo: Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano , e a dargli vita è uno degli attori più amati...

Avvocato Ligas. Luca Argentero protagonista del primo legal drama Sky Original

Video Avvocato Ligas. Luca Argentero protagonista del primo legal drama Sky Original

Una selezione di notizie su Gaia Messerklinger

Temi più discussi: Le Libere donne su Rai 1, ribelli per difendere la dignità di tutti; Gaia Messerklinger: L’insegnamento più femminista? Quando mamma mi disse: tu puoi fare tutto; Avvocato Ligas: video intervista con Gaia Messerklinger e Flavio Furno; Le libere donne, la serie su Mario Tobino tra le matte di Maggiano: videointerviste a Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger.

Chi è Paola Levi de Le libere donne (Gaia Messerklinger): è esistita davvero?/ Compagna di Mario TobinoPaola Levi, compagna di Mario Tobino e interpretata da Gaia Messerklinger ne Le libere donne: è esistita davvero? ilsussidiario.net

Le libere donne, intervista a Gaia Messerklinger: Per combattere il patriarcato è importante partire dall’educazione affettivaLe libere donne su Rai 1: la nostra intervista a Gaia Messerklinger, attrice protagonista della Miniserie TV. superguidatv.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.