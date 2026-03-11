Un testimone chiave nel caso di David Rossi, l’ex vigilessa Giovanna Ricci, ha identificato un uomo chiamato Francesco Giusti come la persona vista nel vicolo coinvolto nella vicenda. La testimonianza è stata resa durante un interrogatorio, e Ricci ha specificato di averlo riconosciuto in base a dettagli fisici e comportamentali. Il suo nome è stato menzionato come figura centrale nelle indagini in corso.

L’ex vigilessa di Siena Giovanna Ricci ha indicato Francesco Giusti come possibile “uomo del vicolo” nel video della morte di David Rossi. Giusti, dipendente Mps ed ex politico locale, ha negato ogni coinvolgimento durante l’audizione davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta che sta indagando sul caso. David Rossi, rivelazione a "Farwest" L'uomo nel vicolo, cosa ha detto l'ex vigilessa I dubbi sulle indagini Chi è Francesco Giusti: l'audizione in commissione parlamentare David Rossi, rivelazione a “Farwest” Nuovi dettagli emergono sul caso della morte di David Rossi durante il programma televisivo “Farwest”, condotto da Salvo Sottile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Chi è Francesco Giusti ascoltato sul caso di David Rossi, l'ex vigilessa lo avrebbe riconosciuto nel vicolo

