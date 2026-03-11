Chi è Elisabetta Gigante | età famiglia ex foto e addio a Uomini e Donne

Elisabetta Gigante, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, è una donna che si è fatta notare nel programma televisivo, diventando una delle dame più discusse. La sua età, la famiglia e i dettagli sulla relazione con il suo ex sono stati oggetto di discussione, così come alcune foto pubblicate sui social. Recentemente ha annunciato la sua uscita dal programma.

Elisabetta Gigante è diventata una delle dame più chiacchierate di Uomini e Donne, tra critiche, confronti accesi e momenti forti in studio. Nelle anticipazioni, però, è emersa anche una scelta che ha sorpreso il pubblico. Ha lasciato il Trono Over e, da allora, non sarebbe rientrata nelle registrazioni successive fino ad oggi. Intanto cresce la curiosità sulla sua vita privata, ecco cosa abbiamo scoperto. La biografia di Edoardo Nestori Uomini e Donne, Elisabetta Gigante: le scene in studio e l’addio al Trono Over. Elisabetta Gigante si è fatta notare nella stagione in corso per discussioni e passaggi che hanno diviso il pubblico. Fin dal primo centro studio, la sua presenza è stata vivace e impossibile da ignorare. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

