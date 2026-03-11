Chi è Bam Adebayo il centro dei Miami Heat capace di segnare 83 punti in una partita battendo Kobe Briant

Bam Adebayo, centro dei Miami Heat, ha segnato 83 punti in una partita, superando il record di Kobe Bryant. Riconosciuto come ottimo difensore e giocatore di squadra, questa prestazione eccezionale ha segnato un punto di svolta nella sua carriera e nella storia dell’NBA. La sua capacità di segnare e la sua presenza in campo hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Etichettato come ottimo difensore e giocatore di sistema, a Bam Adebayo è bastata una notte per cambiare la sua carriera e la storia dell’ NBA. “Quindi siamo io, Wilt e Kobe: mi sembra una cosa da pazzi “. Meglio degli 81 di Bryant, dietro solo ai 100 di Chamberlain. La clamorosa prestazione da 83 punti (nella vittoria contro i Washington Wizards per 150-129) vale al centro dei Miami Heat il secondo posto nella classifica delle migliori prestazioni offensive di sempre. “Per me si è trattato solo di rimanere concentrato e di continuare a giocare con la sensazione di poter combinare qualcosa di davvero speciale”. Al 2043 complessivo dal campo si è aggiunto il 722 da tre e il 3643 dai tiri liberi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

