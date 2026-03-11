Chanel Totti, figlia della presentatrice Ilary, ha condiviso alcune riflessioni sulla relazione con sua madre, affermando che la fa esaurire perché non si riposa mai. Prima di partecipare a

Chanel Totti, la diciottenne figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, si è raccontata in una recente intervista in vista del suo debutto a Pechino Express. Durante la chiacchierata, la giovane ha descritto il suo rapporto con i genitori, rivelando con ironia le dinamiche familiari e come la sua vivacità a volte metta a dura prova la pazienza della madre. L'esperienza televisiva, che l'ha portata a viaggiare in Oriente, sembra aver lasciato il segno, offrendole una nuova prospettiva e rendendola, a detta di chi le sta vicino, una persona più dolce. Parlando del legame con i genitori, Chanel ha spiegato che, pur avendo caratteri simili, ha preferito affrontare l'avventura asiatica con un amico piuttosto che con loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chanel Totti su mamma Ilary: "La faccio esaurire, non si riposa mai"

