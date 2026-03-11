Chanel Totti su mamma Ilary | La faccio esaurire non si riposa mai
Chanel Totti, figlia della presentatrice Ilary, ha condiviso alcune riflessioni sulla relazione con sua madre, affermando che la fa esaurire perché non si riposa mai. Prima di partecipare a
Chanel Totti, la diciottenne figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, si è raccontata in una recente intervista in vista del suo debutto a Pechino Express. Durante la chiacchierata, la giovane ha descritto il suo rapporto con i genitori, rivelando con ironia le dinamiche familiari e come la sua vivacità a volte metta a dura prova la pazienza della madre. L'esperienza televisiva, che l'ha portata a viaggiare in Oriente, sembra aver lasciato il segno, offrendole una nuova prospettiva e rendendola, a detta di chi le sta vicino, una persona più dolce. Parlando del legame con i genitori, Chanel ha spiegato che, pur avendo caratteri simili, ha preferito affrontare l'avventura asiatica con un amico piuttosto che con loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Leggi anche: Chanel Totti, il riflesso perfetto: quel nuovo look che ci riporta a mamma Ilary
Chanel a Pechino Express 2026: “Mi piace dare ordini come mamma Ilary”. E svela il consiglio di TottiChanel Totti racconta il rapporto con mamma Ilary Blasi, l’avventura di Pechino Express 2026 e i consigli di papà Francesco.
Chanel Totti: «Sono come mamma, mi piace dare ordini. La separazione dei miei Ho protetto Isabel»
Una raccolta di contenuti su Chanel Totti
Temi più discussi: Mi piace dare gli ordini, l'ho imparato dalla mamma. Non posso vivere senza il gel per le sopracciglia e sono anaffettiva: faccio fatica anche a dare un abbraccio: parla Chanel Totti; Sono come mamma, mi piace dare ordini. La separazione dei miei? Ho protetto Isabel. Chanel Totti debutta a Pechino Express; Chanel Totti: Vivere la separazione dei genitori non è stato facile. Io e Cristian abbiamo protetto Isabel. Tv? Non voglio seguire mia...; Chanel Totti lascia la tv dopo Pechino Express e svela cosa le ha detto papà Francesco.
Chanel Totti: mamma? La faccio esaurire, ecco perché sono andata e Pechino ExpressChanel Totti partecipa alla nuova edizione di Pechino Express, pronta a mettersi in gioco e a mostrare aspetti inediti del suo carattere. serial.everyeye.it
Chanel Totti debutta a Pechino Express: «Sono come mamma, mi piace dare ordini. La separazione dei miei? Ho protetto Isabel»Di fronte: gli occhi azzurri di famiglia e un viso pulito, senza trucco. Da dietro: lunghi capelli castani e sneakers che sfoggiano la scritta a caratteri cubitali Chanel. Un brand ... ilmattino.it
Chanel Totti e la dedica d’amore per il decimo compleanno di sua sorella Isabel “Oggi compi 10 anni e faccio ancora fatica a crederci. Ho avuto la fortuna di vederti crescere, di assistere ai tuoi primi passi, ai tuoi primi sorrisi, alle tue risate, ai tuoi capricci, - facebook.com facebook
Riparte «Pechino Express» con Chanel Totti. Ma ci sono anche Fiona May e Gaia De Laurentiis x.com