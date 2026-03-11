Chanel Totti | Sono una ragazza normale studio all’università La tv? Non mi interessa

Chanel Totti, 18 anni, ha partecipato alla presentazione della nuova edizione di Pechino Express, dove gareggia con il suo migliore amico. Durante l’evento, ha affermato di essere una ragazza normale che studia all’università e ha dichiarato di non essere interessata alla televisione. La sua presenza in questa trasmissione ha attirato l’attenzione, ma lei ha preferito sottolineare la sua normalità rispetto alle immagini sui social.

A differenza di quanto possa sembrare sui social, Chanel Totti è una ragazza normalissima. Ce lo svela lei stessa, in occasione della presentazione della nuova edizione di Pechino Express dove la 18enne gareggia insieme al suo migliore amico Filippo Laurino. “Sono una ragazza normale, ho finito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Chanel Totti: "Sono una ragazza normale, studio all’università. La tv? Non fa per me"A differenza di quanto possa sembrare sui social, Chanel Totti è una ragazza normalissima.

Chanel Totti ha le idee chiare: televisione? No, grazie! Lei studia all’università ed è una ragazza “normalissima”Chanel Totti si prepara al suo debutto televisivo come concorrente della nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky dal 12 marzo, ma il suo...

Una selezione di notizie su Chanel Totti

Temi più discussi: Chanel Totti: Cosa ho preso da papà? Il fisico, che non si vede?; Mi piace dare gli ordini, l'ho imparato dalla mamma. Non posso vivere senza il gel per le sopracciglia e sono anaffettiva: faccio fatica anche a dare un abbraccio: parla Chanel Totti; Sono come mamma, mi piace dare ordini. La separazione dei miei? Ho protetto Isabel. Chanel Totti debutta a Pechino Express; Chanel Totti a 18 anni 'consiglia' i trattamenti estetici: Risultati di prestigio per cellulite e ringiovanimento.

Chanel Totti su mamma Ilary: La faccio esaurire, non si riposa maiParlando della sua partecipazione a Pechino Express, Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, ha detto che la madre era contenta della sua partenza perché la fa esaurire ... gazzetta.it

Chanel Totti a Pechino Express parla del suo rapporto con mamma Hilary: La faccio esaurire!Chanel Totti racconta l'esperienza a Pechino Express e il rapporto con Ilary Blasi. La faccio esaurire, esco spesso e torno tardi ... rumors.it

Chanel Totti e la dedica d’amore per il decimo compleanno di sua sorella Isabel “Oggi compi 10 anni e faccio ancora fatica a crederci. Ho avuto la fortuna di vederti crescere, di assistere ai tuoi primi passi, ai tuoi primi sorrisi, alle tue risate, ai tuoi capricci, - facebook.com facebook

Riparte «Pechino Express» con Chanel Totti. Ma ci sono anche Fiona May e Gaia De Laurentiis x.com