Champions Scandicci e Conegliano dominano contro le turche | 3-0 a Fenerbahce e Zeren

Nella Champions di pallavolo, le squadre italiane Champions, Scandicci e Conegliano hanno ottenuto vittorie nette contro le formazioni turche. La Savino del Bene, con 25 punti di Antropova, ha superato il Fenerbahçe, mentre l'Imoco Conegliano ha vinto ad Ankara contro Zeren. Le partite si sono concluse con un punteggio di 3-0 in favore delle squadre italiane.

La sorpresa la fa la Savino del Bene, che in casa schianta il favorito Fenerbahce. Prestazione fantastica per le ragazze di Gaspari, oltretutto prive ancora una volta di Maja Ognjenovic (ben sostituita da Bechis), neanche a referto per un problema al dito. Le toscane giocano una gara gagliarda, sfruttando una grande Ekaterina Antropova, top scorer dell’incontro con 25 punti, ma tutta la squadra, con Bosetti Mvp, è lucida, attenta e paziente, lavorando benissimo in difesa e annullando con la ricezione la principale arma del Fener, la battuta. Nella prima frazione Scandicci, sotto 21-22, trova lo sprint giusto nel finale punendo gli errori diretti delle avversarie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Champions, Scandicci e Conegliano dominano contro le turche: 3-0 a Fenerbahce e Zeren Articoli correlati Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano e volano ai quarti LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le pantere dominano la gara d’andataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Una raccolta di contenuti su Champions Scandicci e Conegliano... Temi più discussi: Coppe europee – Appuntamento con la storia per Vallefoglia in Challenge Cup, Conegliano e Scandicci all’esame turco in Champions; MERCOLEDÌ GARA2 A BUSTO – QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE, MERCOLEDì AD ANKARA, IL 18 AL PALAVERDE; Volley, Scandicci sfida il Fenerbahce di Orro e Abbondanza per un posto nella Final Four di Champions League; Volley, Maschio: Conegliano pronta alle sfide decisive tra scudetto e Champions. Volley femminile, Champions: è grand’Italia. Conegliano domina ad Ankara, Scandicci demolisce il Fenerbahce di OrroChampions, stavolta le turche pagano pegno: Conegliano domina ad Ankara in casa dello Zeren, super Antropova abbatte il Fenerbahce di Orro e vede la semifinale ... sport.virgilio.it Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa A. Carraro Prosecco Doc Conegliano torna in Turchia per iniziare il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren ... oasport.it "Gli ho scritto su Instagram, è capitato anche a me" Svilar difende Kinsky dopo i gravi errori del giovane portiere del Tottenham in Champions League - facebook.com facebook La pesante sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern Monaco in Champions apre a delle riflessioni anche sul percorso europeo dell’Inter di Inzaghi. Qual è il vostro pensiero Ditecelo nei commenti x.com