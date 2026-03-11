Cesena | sanità ciclabili e scuole al centro del consiglio

Il consiglio comunale di Cesena tornerà a riunirsi giovedì 12 marzo alle ore 13, con un'agenda densa di interpellanze e mozioni che toccano la sanità, le infrastrutture ciclabili, il verde pubblico e la mensa scolastica. La seduta, presieduta da Filippo Rossini, sarà trasmessa in diretta sul portale istituzionale, offrendo trasparenza sui temi caldi del territorio emiliano-romagnolo. In questa tornata si affronteranno questioni vitali per la comunità: dallo stato della ciclopedonale presso la rotonda Merzagora al supporto ai progetti educativi come Oltre la campanella. Non mancheranno i nodi irrisolti sulla gestione del patrimonio immobiliare e la tutela dell'Appennino cesenate, temi che riflettono la complessità di un distretto industriale in trasformazione.