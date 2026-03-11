Cesena la metamorfosi offensiva Addio pressing e spettacolo

Sabato a Modena, la squadra ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo in trasferta, dopo quello di Empoli, il primo a reti inviolate di questa stagione e il primo dal 15 marzo contro lo Spezia. La partita si è conclusa senza reti, segnando un risultato che si ripete dopo quasi un anno. La squadra ha mostrato una fase offensiva diversa rispetto al passato.

Sabato a Modena il secondo pareggio consecutivo in trasferta dopo quello di Empoli, il primo a reti inviolate di questa stagione e a quasi una anno dall'ultimo 0-0, quello del 15 marzo al Manuzzi contro lo Spezia. Il Cavalluccio in genere è stato poco incline alla divisione della posta in questa annata, solo 6 i segni 'x', gli stessi delle due regine Monza e Venezia, con il divario in classifica che ovviamente sta nel numero di vittorie: 19 per i lagunari, 18 quelle dei brianzoli, 11 invece i successi colorati di bianconero. A parte il punteggio inedito per questa stagione, quella del Braglia è stata forse una partita emblematica, prologo di un copione che probabilmente si rivedrà spesso da qui alla fine.