Cesarina Schiavuta | la centennaria direttrice saluta

Il Veneto si congeda da una figura di spicco nel settore assistenziale, una donna che ha dedicato gran parte della sua vita alla guida di un’istituzione centenaria. La direttrice, ormai centenaria, ha recentemente salutato, lasciando un segno indelebile nel panorama sociale regionale. La sua lunga carriera ha rappresentato un punto di riferimento per molte persone e per l’intera comunità locale.

Il Veneto ha perso una delle sue figure più emblematiche del settore assistenziale e della storia locale. Cesarina Schiavuta, centennaria direttrice storica della Casa Albergo Salce, è deceduta improvvisamente nella giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo 2026. La signora avrebbe festeggiato i suoi 101 anni il prossimo 4 aprile, ma non sarà presente per quel traguardo. Per quindici anni ha guidato la Residenza Rosa Zalivani prima di prendere le redini della Casa Albergo Salce subito dopo l'apertura nel 1972.