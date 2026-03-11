A Cervia, in Romagna, si avvicina una sfida elettorale importante: un candidato con un passato nel calcio si presenta per guidare il comune, affrontando un avversario che punta a cambiare gli assetti politici locali. La campagna si concentra su temi di gestione amministrativa e rappresentanza territoriale, con incontri pubblici e confronti tra i candidati previsti nelle prossime settimane.

Nel cuore della Romagna, a Cervia, si prepara uno scontro elettorale che promette di ridisegnare gli equilibri politici del comune costiero. Alberto Mambelli, figura storica dello sport italiano con un passato amministrativo negli anni Duemila, ha annunciato la sua candidatura alla guida municipale per le elezioni previste nel maggio 2026. La sua mossa arriva in un contesto di frammentazione politica dove ex sindaci indagati e scissioni interne hanno creato un vuoto di leadership che Mambelli intende colmare con un progetto civico apartitico. La decisione dell’ex vicepresidente nazionale della Figc non è improvvisata ma risponde a richieste dirette da parte di imprenditori, albergatori e cittadini che lo vedono come una figura capace di bilanciare le forze politiche esistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervia: Mambelli sfidà il vuoto, ex calcio guida il comune

Articoli correlati

Calcio Promozione. Al Cervia il derby col Bagnacavallo. Il Classe ferma il Riccione sull’1-1I risultati della ventiduesima giornata nel campionato di Promozione non hanno cambiato le gerarchie del girone D.

Calcio Promozione. Spiv e Bagnacavallo a reti bianche. Il Cervia United cala il trisNel campionato di Promozione si sono giocate le gare dalla quarta giornata di ritorno.

Approfondimenti e contenuti su Cervia Mambelli sfidà il vuoto ex...

Discussioni sull' argomento La corsa: tra i candidati anche Alberto Mambelli; Dopo 40 anni di calcio, Alberto Mambelli si candida a sindaco di Cervia: Potrei essere l'ago sulla bilancia; La corsa | tra i candidati anche Alberto Mambelli.

La corsa: tra i candidati anche Alberto MambelliSaranno tre mesi lunghi quelli che accompagneranno la città di Cervia alla sfida elettorale del 24 e 25 maggio. msn.com

Ritrovamento alquanto incredibile questa mattina sulla spiaggia di Marina di Ravenna. E' stato infatti ritrovato un esemplare di Pesce luna con un peso stimato di circa 400 kg! Andrea Barrovecchio da Le mie Cervia e Milano Marittima - facebook.com facebook