Certificati anti-rimpatrio Sequestro di chat e materiale le difese rinunciano al Riesame

Alla vigilia dell’udienza prevista per ieri pomeriggio, le difese hanno deciso di rinunciare al ricorso in sede di Riesame riguardo ai certificati anti-rimpatrio e al materiale sequestrato, tra cui chat e documenti. Il procedimento riguarda un’indagine in corso e coinvolge diversi soggetti. La decisione è stata comunicata prima dell’inizio dell’udienza, senza ulteriori commenti ufficiali.

Alla vigilia dell'udienza fissata per il primo pomeriggio di ieri, hanno rinunciato tutti al riesame per il dissequestro del materiale acquisito dalla polizia il 12 febbraio scorso i difensori degli otto medici del reparto delle Malattie infettive dell' ospedale di Ravenna indagati nell'ambito dell'inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. Devono rispondere di falso ideologico continuato e di interruzione di pubblico servizio per avere, secondo l'accusa, impedito di dare corso all'accompagnamento ai cpr (centri di permanenza per il rimpatrio) di diversi stranieri irregolari; e quindi alla successiva espulsione attraverso certificati considerati falsi perché compilati in maniera aprioristica per convinzioni ideologiche.