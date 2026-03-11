Un membro del consiglio di amministrazione della Rai ha dichiarato che la rete pubblica sta mostrando una forte incoerenza nel trattamento delle notizie sul referendum, evidenziando che negli spazi giornalistici, al di fuori dei telegiornali, si nota un andamento in disaccordo con la neutralità. La critica si concentra sul modo in cui vengono gestiti i contenuti relativi all’evento imminente. La dichiarazione arriva a meno di due settimane dalla consultazione referendaria.

A meno di due settimane dal referendum, la tivù pubblica « sta sbandando vistosamente negli spazi giornalistici al di fuori dei tg». Lo ha affermato Roberto Natale, consigliere di amministrazione della Rai, evidenziando «tre evidenti segni di squilibrio informativo» nella sola giornata di martedì 10 marzo. Natale: «Cerno ha sbeffeggiato i rappresentanti del No». Innanzitutto, spiega Natale, su Rai 2 Tommaso Cerno, nel suo Due di picche, «sbeffeggia i rappresentanti del No», circostanza che, «naturalmente, non giustifica in alcun modo gli squallidi attacchi omofobi che ha ricevuto nelle ore successive, per i quali merita ogni solidarietà». Il riferimento è agli insulti arrivati sui social dopo la sua apparizione a Bellamà, in cui ospite di Pierluigi Diaco ha cantato alla chitarra Per sempre sì di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Cerno, Sottile, Vespa: per il membro del cda Natale la Rai «sta sbandando sul referendum»

