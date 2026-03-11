Cerno Sottile Vespa | per il membro del cda Natale la Rai sta sbandando sul referendum

Un membro del consiglio di amministrazione critica la Rai, affermando che la televisione pubblica sta sbandando nelle sue programmazioni giornalistiche, esclusi i telegiornali, a meno di due settimane dal referendum. Secondo questa figura, la copertura mediatica sta diventando evidente e fuori controllo, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei contenuti e sull’equilibrio delle informazioni trasmesse.

A meno di due settimane dal referendum, la tivù pubblica « sta sbandando vistosamente negli spazi giornalistici al di fuori dei tg». Lo ha affermato Roberto Natale, consigliere di amministrazione della Rai, evidenziando «tre evidenti segni di squilibrio informativo» nella sola giornata di martedì 10 marzo. Natale: «Cerno ha sbeffeggiato i rappresentanti del No». Innanzitutto, spiega Natale, su Rai 2 Tommaso Cerno, nel suo Due di picche, «sbeffeggia i rappresentanti del No», circostanza che, «naturalmente, non giustifica in alcun modo gli squallidi attacchi omofobi che ha ricevuto nelle ore successive, per i quali merita ogni solidarietà». Il riferimento è agli insulti arrivati sui social dopo la sua apparizione a Bellamà, in cui ospite di Pierluigi Diaco ha cantato alla chitarra Per sempre sì di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Polemiche dopo la puntata di Bellamà su Rai2: Tommaso Cerno denuncia commenti omofobi ricevuti sui social dopo aver cantato con Pierluigi Diaco una canzone di Sal Da Vinci con l’orchestra. “Abbiamo solo cantato una canzone, ma siamo stati attaccati pe facebook

Tommaso Cerno e gli insulti dopo aver cantato "Per sempre sì" su Rai2, le accuse sul referendum: «Io e Diaco attaccati perché gay di destra» - Il video x.com