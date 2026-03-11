Cerno flop | 5,4% di share e Usigrai chiede stop agli esterni

La nuova trasmissione mattutina condotta da Tommaso Cerno su Rai2 ha ottenuto un ascolto del 5,4% nel suo primo episodio. Dopo la messa in onda, il sindacato Usigrai ha chiesto di interrompere l’utilizzo di esterni nella formula del programma. La trasmissione ha quindi riscosso una risposta negativa in termini di ascolti e di opinioni da parte del sindacato.

La striscia mattutina di Tommaso Cerno su Rai2 ha registrato un ascolto del 5,4% al suo debutto. Il sindacato Usigrai ha lanciato una protesta contro la formula basata sugli esterni. La situazione si presenta critica per il palinsesto della seconda rete. I dati indicano che l’iniziativa non ha convinto il pubblico, segnando un inizio difficile per il nuovo format. L’Unione Sindacale dei Lavoratori dell’Azienda Radiotelevisiva Italiana chiede fermamente l’interruzione delle riprese esterne. La richiesta è chiara: basta con gli esterni che hanno caratterizzato questa nuova proposta. L’impatto sui numeri e la reazione sindacale. Il risultato del 5,4% rappresenta un segnale negativo per la strategia editoriale di Rai2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

