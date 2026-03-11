Per la 29ª giornata di campionato, sono stati selezionati vari centrocampisti da schierare nel fanta. La guida include i giocatori più performanti del momento, insieme a quelli da evitare per questa settimana. La suddivisione in fasce aiuta a identificare facilmente le scelte più consigliate e quelle meno convenienti, offrendo un quadro chiaro delle opzioni disponibili per la formazione.

La 29ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 13 marzo alle 20.45 con Torino-Parma e si chiuderà lunedì 16 marzo con Cremonese-Fiorentina (20.45). Nel corso di questa giornata si disputeranno anche sfide tra squadre d'alta classifica come Inter-Atalanta (sabato alle 15) e Como-Roma (domenica alle 18). Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie.

© Gazzetta.it - Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 29ª giornata

