Centro per l' autismo di Valle ad Avellino | verso l’apertura tra trasparenza e nuove prospettive di cura

Il Centro per l'autismo di Valle ad Avellino si avvicina all'apertura. Durante una conferenza stampa sulla Settimana Mondiale del Glaucoma, il direttore generale dell'Asl Avellino ha annunciato che i lavori stanno procedendo e che presto sarà possibile iniziare le attività presso la struttura. La notizia riguarda un progetto atteso da tempo che punta a offrire nuove possibilità di cura.

Avellino, 11 marzo 2026 – A margine della conferenza stampa sulla Settimana Mondiale del Glaucoma, il direttore generale dell'Asl Avellino, Maria Concetta Conte, ha fatto il punto su un altro dossier atteso da tempo: il Centro per l'autismo di Valle, ad Avellino, si avvicina all'apertura.