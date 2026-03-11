Centro ’La Resistenza’ | Il Comune ci vende | Pienamente lecito

Il centro sociale La Resistenza ha annunciato che il Comune ha venduto l’edificio, dichiarando che l’operazione è pienamente lecito. La questione, ancora aperta, coinvolge diversi attori e prosegue senza una conclusione definitiva. La vicenda si svolge nel contesto di una disputa tra l’amministrazione e i rappresentanti del centro, con aggiornamenti che continuano a emergere nel corso delle settimane.

Non è ancora finita. La lunga epopea legata al destino del centro sociale La Resistenza – che popola le cronache da almeno tre anni, in particolare a seguito dell'ordinanza del sindaco che ne ha inibito l'accesso, stabilendo la necessità (sulla base di una relazione tecnica) di interventi di riqualificazione, si arricchisce di una nuova puntata. La presa di posizione arriva proprio dal centro sociale che stigmatizza il fatto che l'immobile (in via della Resistenza, 34), sia stato inserito nel piano delle alienazioni del Comune. "La Resistenza –si legge nella nota – é chiusa da ormai tre anni. Lo stabile è fermo da tanto tempo, la vegetazione ha iniziato a reclamare il suo spazio.