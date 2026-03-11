centro azione donna presenta donnevietatomorire a noto

Il Centro Azione Donna ha annunciato l'avvio di Donnevietatomorire, un percorso culturale che si svolgerà a Noto e durerà cinque mesi. L'iniziativa mira a mettere in luce le esperienze e le storie delle donne attraverso eventi e incontri. La manifestazione coinvolgerà diverse realtà locali e si concentrerà su temi legati alla vita delle donne nel contesto sociale attuale.

Donnevietatomorire: a Noto un percorso culturale di cinque mesi dedicato alla forza delle donne. Domenica 8 marzo 2026, nella cornice barocca di Noto, il Centro Azione Donna ha inaugurato Donnevietatomorire, una manifestazione culturale che supera la logica della singola ricorrenza per trasformarsi in un percorso di riflessione collettiva lungo cinque mesi. Un progetto che intreccia arte, impegno civile e memoria, restituendo alla città un luogo di pensiero e consapevolezza. All’apertura erano presenti il Sindaco Corrado Figura, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità Giusy Quartararo, insieme a numerose associazioni del territorio, a testimonianza di una rete istituzionale e sociale che riconosce nell’arte un veicolo di trasformazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

