Cena con sorpresa con Tosca d' Aquino e gli altri eventi di oggi

Oggi nell'Aretino si sono svolti diversi eventi tra cui una cena con Tosca d'Aquino, accompagnata da altri incontri e manifestazioni culturali. La giornata ha visto varie attività che hanno coinvolto il pubblico locale, con appuntamenti programmati e partecipazione di figure pubbliche. Per segnalare altri eventi o iniziative, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.

Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 11 marzo, nell'Aretino. Poppi - Incontro con l'autore Emanuele Trevi che presenterà il libro Mia nonna e il Conte nell'ambito del Festival "Scrittori in Circolo" presso la Biblioteca Rilliana nel Salone delle feste del Castello di Poppi. Appuntamento alle ore 17:30. Sansepolcro - la stagione teatrale del Teatro Dante con un nuovo appuntamento in programma. Sul palco saliranno Tosca D'Aquino,