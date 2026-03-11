Celotto | il capogabinetto parla solo col sì del ministro

Un dibattito giuridico ha coinvolto in questi giorni il ruolo del capogabinetto ministeriale, con particolare attenzione ai limiti della sua autonomia nel comunicare. Il capogabinetto, secondo alcune interpretazioni, parla esclusivamente con il consenso del ministro, sollevando questioni sulla sua indipendenza. La discussione si concentra sulle modalità e sui confini delle sue funzioni all’interno dell’amministrazione pubblica.

Un dibattito giuridico si è acceso in questi giorni riguardo al ruolo del capogabinetto ministeriale e ai limiti della sua autonomia comunicativa. Il professore di Diritto costituzionale Alfonso Celotto, già quattro volte responsabile di gabinetto, ha chiarito che l’uso della parola pubblica richiede sempre un allineamento con il ministro di riferimento. L’intervento nasce da una domanda precisa: esiste una norma scritta che obblighi l’autorizzazione preventiva? La risposta dell’esperto nega l’esistenza di un comma specifico nel codice, spostando il fulcro del problema sull’etichetta istituzionale e sulla relazione fiduciaria tra i due ruoli. La questione assume particolare rilevanza alla luce delle recenti dichiarazioni pubbliche di Giusi Bartolozzi, le quali hanno contribuito ad acuire gli animi nell’ambiente politico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

