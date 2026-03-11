Cede un fabbricato in campagna uomo morto sotto le macerie

Un uomo di 76 anni di Manduria è morto dopo che un fabbricato rurale, situato nel suo terreno di proprietà, è crollato nelle campagne locali. Il cedimento ha provocato il crollo della struttura e ha sepolto l’uomo sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un 76enne di Manduria ha perso la vita nelle campagne del territorio dopo il cedimento di un fabbricato rurale situato all’interno di un terreno di sua proprietà. L’allarme è scattato nelle scorse ore e sul luogo della tragedia sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 della postazione di Torricella. Per l’uomo, però, non c’era ormai più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona interessata dal crollo, mentre gli agenti del commissariato locale hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cede un fabbricato in campagna, uomo morto sotto le macerie Articoli correlati L’esplosione e il casolare crolla: un uomo morto sotto le macerieUn boato improvviso ha squarciato il silenzio della montagna pistoiese all’alba di martedì 10 marzo. Leggi anche: Un'esplosione fa crollare una palazzina: morto un uomo sotto le macerie