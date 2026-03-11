Cede un fabbricato in campagna uomo morto sotto le macerie

Un uomo di 76 anni di Manduria è morto dopo che un fabbricato rurale nel suo terreno è crollato. L’incidente è avvenuto nelle campagne della zona, causando la morte dell’uomo che si trovava all’interno della struttura al momento del cedimento. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvargli la vita.

Un 76enne di Manduria ha perso la vita nelle campagne del territorio dopo il cedimento di un fabbricato rurale situato all'interno di un terreno di sua proprietà. L'allarme è scattato nelle scorse ore e sul luogo della tragedia sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 della postazione di Torricella. Per l'uomo, però, non c'era ormai più nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza della zona interessata dal crollo, mentre gli agenti del commissariato locale hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.