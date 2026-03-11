Ceccon | A Milano nessuno fa notare che non esiste una piscina olimpica di 50 metri

Il nuotatore Thomas Ceccon tornerà a gareggiare venerdì a Losanna e la settimana successiva al China Swimming Open. Durante un’intervista, Ceccon ha osservato che a Milano non esiste una piscina olimpica di 50 metri e ha sottolineato questa mancanza. La sua partecipazione alle competizioni internazionali continuerà nelle prossime settimane, senza riferimenti a eventuali polemiche o commenti su altre strutture.

Il nuotatore Thomas Ceccon tornerà a gareggiare venerdì a Losanna e la prossima settimana al China Swimming Open. L’intervista a Repubblica. Come è andata in Australia per la seconda volta? “ Bello, ma stancante. Gli australiani rispetto a noi curano di più la parte atletica: palestra, corsa, spinning. Stavolta in porzioni ancor più generose. E con il gruppo di Dean Boxall sempre sveglia presto. Ho preso casa, ho cucinato, ho affittato un’auto, in modo da essere più indipendente. L’esperienza mi è servita, ma non penso più di ritornare in Australia. Per me è un capitolo chiuso “. McGrath voleva piangere da solo nel bosco e prendersi un po’ di tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

