C’è tempo fino ad agosto per indagare sul delitto di Garlasco | l’attesa è tutta per la perizia della procura

Le indagini sul delitto di Garlasco sono ancora in corso e dureranno fino ad agosto, data in cui scadranno i 18 mesi previsti per gli accertamenti. La procura sta conducendo le verifiche necessarie per chiarire la dinamica dell’omicidio, mentre non ci sono ancora sviluppi definitivi o nuovi elementi emersi pubblicamente. La fase di indagine si avvia alla conclusione, in attesa di eventuali approfondimenti o perizie.

Le indagini preliminari sul delitto di Garlasco potranno andare avanti fino ad agosto quando scadranno i 18 mesi previsti per gli accertamenti su un caso penale. In realtà si attende il deposito dell'ultima perizia richiesta dalla Procura di Pavia e poi i magistrati chiederanno il rinvio a giudizio o l'archiviazione delle indagini per l'attuale indagato Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Delitto di Garlasco, nuova perizia sul caso Poggi: si riapre la partita per Alberto Stasi?

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi in aula a sorpresa durante l’incidente probatorio: giornata chiave per la perizia sul DNA?Il caso dell’omicidio di Garlasco è tornato protagonista nelle aule del tribunale di Pavia con un evento inaspettato: Alberto Stasi, l’uomo...

Delitto di Garlasco, attesa per la chiusura delle indagini - Ore 14 del 06/03/2026

Contenuti utili per approfondire C'è tempo fino ad agosto per indagare...

Temi più discussi: Garlasco, un anno fa la notizia che Sempio è indagato per omicidio. Prove scientifiche e clamorose stranezze: ecco cosa sappiamo oggi e quando arriverà la discovery; Garlasco, tra Scienza e Apocalisse - Vale Tutto; Garlasco in Tv, lo sconforto di Infante: Non c'è niente di logico. Spunta un legame tra il PC di Chiara Poggi e quello di Sempio; Garlasco: Se confermato, questo dato sull’orario escluderebbe Stasi dalla scena del delitto.

Delitto di Garlasco, svolta vicina: entro 90 giorni la «discovery» su Chiara Poggi e il ruolo di Stasi e SempioLe ultime notizie sul delitto di Garlasco: sono passati solo 12 mesi dall'annuncio della nuova inchiesta su Andrea Sempio e siamo a un bivio storico e il tempo sta per scadere ... milano.corriere.it

Giallo di Garlasco, lo sfogo di Andrea Sempio: «Mi spaventa l’idea di andare in carcere da innocente»Il 37enne indagato per il delitto di Chiara Poggi, parla in tv delle sue paure. E assicura che la sua versione non cambierà ... oggi.it

#Garlasco, l’avvocato Gallo: “L’orario della morte scagiona Stasi” #MattinoCinque x.com

Sembra una vita fa, ma sono passati soltanto dodici mesi. L'11 marzo 2025 deflagrava il caso Garlasco con la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Da allora non c’è stato giorno, lett - facebook.com facebook