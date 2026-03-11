C’è tempo fino ad agosto per indagare sul delitto di Garlasco | l’attesa è tutta per la perizia della procura

Le indagini sul delitto di Garlasco sono ancora in corso e dureranno fino ad agosto, data in cui scadranno i 18 mesi previsti per gli accertamenti. La procura sta conducendo le verifiche necessarie per chiarire la dinamica dell’omicidio, mentre non ci sono ancora sviluppi definitivi o nuovi elementi emersi pubblicamente. La fase di indagine si avvia alla conclusione, in attesa di eventuali approfondimenti o perizie.

Le indagini preliminari sul delitto di Garlasco potranno andare avanti fino ad agosto quando scadranno i 18 mesi previsti per gli accertamenti su un caso penale. In realtà si attende il deposito dell'ultima perizia richiesta dalla Procura di Pavia e poi i magistrati chiederanno il rinvio a giudizio o l'archiviazione delle indagini per l'attuale indagato Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

