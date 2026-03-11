C'è stato un altro allarme bomba al Tribunale di Milano

Questa mattina, nel tribunale di Milano, è scattato un nuovo allarme bomba, segnando il secondo episodio in pochi giorni. La polizia ha evacuato gli uffici e ha avviato le verifiche, mentre le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Non sono stati segnalati feriti né altre conseguenze immediate.

