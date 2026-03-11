Causa un incidente stradale e poi scappa | individuato e denunciato il pirata della strada

Un automobilista ha provocato un incidente tamponando una moto, causando la caduta del centauro sull’asfalto. Dopo l’impatto, invece di fermarsi a offrire aiuto, ha accelerato e si è allontanato dal luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato il conducente responsabile.

Tampona una moto, il centauro cade rovinosamente sull'asfalto e l'automobilista, invece di fermarsi a prestare soccorso, ingrana la marcia e se ne va. Ma a distanza di pochi giorni, grazie alle indagini condotte della polizia locale e all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, viene.