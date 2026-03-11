Caterina Marcantonio dirigerà la strategia tecnologica di Sace

Caterina Marcantonio è stata nominata nuova Chief Information Technology Officer di Sace, l’agenzia italiana di credito all’export controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. La sua nomina riguarda la direzione della strategia tecnologica dell’azienda, che si occupa di assicurazioni e finanziamenti per le imprese italiane all’estero. La decisione è stata annunciata ufficialmente dall’azienda.

Caterina Marcantonio nuova Chief Information Technology Officer di Sace, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Con oltre 20 anni di esperienza nella governance dei sistemi informativi, nella gestione di ecosistemi Ict complessi e nella trasformazione digitale di grandi organizzazioni, Marcantonio entra in Sace con un profilo consolidato nel guidare programmi tecnologici ad alto impatto strategico. Prima di questo incarico ha ricoperto il ruolo di direttore della Divisione Ecosistema Acquisti Digitali presso Consip Spa, dove ha guidato l’evoluzione della piattaforma nazionale di eProcurement e il percorso di migrazione al cloud dell’intero ecosistema tecnologico verso il Polo Strategico Nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati PD sannita, partita chiusa: unica candidatura, è Marcantonio la nuova segretariaIl Partito Democratico sannita si avvicina al congresso provinciale, in calendario tra il 10 e il 30 gennaio, che archivierà ufficialmente la... Leggi anche: Export più accessibile e internazionalizzazione. Ecco la ricetta di Sace Una raccolta di contenuti su Caterina Marcantonio Caterina Marcantonio nuovo Chief Information Technology di SaceCaterina Marcantonio è la nuova Chief Information Technology Officer di Sace. Lo comunica la spessa Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. (ANSA) ... ansa.it Caterina Marcantonio, chief information technology officer di SaceDa marzo 2026 Caterina Marcantonio entra in Sace come chief information technology officer. La nomina di Caterina Marcantonio Nel nuovo incarico Marcantonio assume la responsabilità dei sistemi inform ... msn.com