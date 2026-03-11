A Catanzaro, da più di un anno, un guasto idrico sulla strada di via Acri provoca allagamenti frequenti e danni alla pavimentazione. La perdita d’acqua continua a compromettere la stabilità della strada, creando situazioni di potenziale pericolo per gli automobilisti e i pedoni che transitano nella zona. La situazione si prolunga senza interventi risolutivi immediati.

Un’emergenza idrica che persiste da oltre dodici mesi a Catanzaro, nel tratto di Via Acri, sta trasformando un semplice guasto in una minaccia per la sicurezza stradale e lo spreco di risorse preziose. Nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti registrate tra aprile 2025 e ottobre 2025, il flusso d’acqua continua a erodere l’asfalto senza che vi sia stato alcun intervento risolutivo. La situazione attuale, verificata oggi 11 marzo 2026, vede l’acqua che scorre incessantemente, creando avvallamenti pericolosi per automobilisti e pedoni. I cittadini hanno documentato con precisione le date delle loro richieste inviate tramite PEC, evidenziando un vuoto di risposte da parte dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro: 12 mesi di acqua che distrugge la strada

