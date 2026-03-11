Catania | Sì alla giustizia incontro chiave per

Da ameve.eu 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 13 marzo a Catania si tiene un incontro pubblico organizzato da Forza Italia, con lo scopo di sostenere il voto favorevole al referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento riunisce rappresentanti del partito e cittadini interessati a discutere le questioni legate alla proposta referendaria. L’evento si svolge in un ambiente aperto e partecipato.

Il dibattito sulla riforma della giustizia si accende venerdì 13 marzo a Catania, dove Forza Italia organizza un incontro pubblico per promuovere il voto favorevole al referendum del 22 e 23 marzo. L’evento si terrà alle 18:00 presso il Palazzo della Cultura in via Vittorio Emanuele II, con la partecipazione di Giorgio Mulè, Marco Falcone e Giuseppe Castiglione. L’iniziativa mira a chiarire le ragioni del “Sì alla separazione delle carriere, tema centrale della proposta referendaria che coinvolgerà l’intera nazione. Il sindaco Enrico Trantino e il magistrato in quiescenza Roberto Passalacqua saranno presenti per offrire una prospettiva locale su una questione nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

catania s236 alla giustizia incontro chiave per
© Ameve.eu - Catania: Sì alla giustizia, incontro chiave per

Articoli correlati

Meldola: il Sì alla giustizia, incontro cruciale per il 22Giovedì 12 marzo, alle ore 20:30, la sala Versari di Palazzo Doria Pamphili a Meldola ospiterà un momento cruciale per il futuro della giustizia...

Referendum sulla giustizia, il Comitato per il No si presenta alla città: incontro nel Salone degli SpecchiDopo la costituzione annunciata nei giorni scorsi, il Comitato “Giusto dire No – Messina” si prepara ora al suo debutto pubblico.

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

Video Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

Una selezione di notizie su Catania Sì alla giustizia incontro...

Temi più discussi: Referendum, a Catania convegno sulle ragioni del Sì alla riforma della Giustizia; Referendum giustizia, Giovanni Donzelli a Catania e Acireale: In Sicilia è ancora più importante votare Sì; Comunicato stampa - Referendum giustizia, sabato 7 marzo Giovanni Donzelli a Catania e Acireale; Delmastro ad Aosta, attacco ai giudici.

Referendum Giustizia, a Catania l’iniziativa di Forza Italia per il Sì alla riformaLe ragioni del Sì e il merito della riforma della separazione delle carriere saranno al centro del dibattito Sì riforma, per un’Italia più giusta promosso da Forza Italia in programma a Catania vene ... strettoweb.com

catania sì alla giustiziaReferendum, a Catania convegno sulle ragioni del Sì alla riforma della GiustiziaDomani, venerdì 6 marzo, alle ore 19:00 a Catania a Palazzo della Cultura (via V. Emanuele II 121) si terrà l’evento per il Sì al referendum promosso dal Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi. L ... ienesiciliane.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.