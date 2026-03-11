Catania | Sì alla giustizia incontro chiave per

Venerdì 13 marzo a Catania si tiene un incontro pubblico organizzato da Forza Italia, con lo scopo di sostenere il voto favorevole al referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’appuntamento riunisce rappresentanti del partito e cittadini interessati a discutere le questioni legate alla proposta referendaria. L’evento si svolge in un ambiente aperto e partecipato.

Il dibattito sulla riforma della giustizia si accende venerdì 13 marzo a Catania, dove Forza Italia organizza un incontro pubblico per promuovere il voto favorevole al referendum del 22 e 23 marzo. L’evento si terrà alle 18:00 presso il Palazzo della Cultura in via Vittorio Emanuele II, con la partecipazione di Giorgio Mulè, Marco Falcone e Giuseppe Castiglione. L’iniziativa mira a chiarire le ragioni del “Sì alla separazione delle carriere, tema centrale della proposta referendaria che coinvolgerà l’intera nazione. Il sindaco Enrico Trantino e il magistrato in quiescenza Roberto Passalacqua saranno presenti per offrire una prospettiva locale su una questione nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

