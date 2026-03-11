Catania scambia i Carabinieri per clienti e mostra la droga | arrestato un 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Catania durante un controllo dei Carabinieri, che lo hanno fermato mentre mostrava della droga credendo di essere tra clienti. Durante l’operazione, i militari hanno individuato e sequestrato sostanze stupefacenti, portando all’arresto del soggetto. L’uomo aveva tentato di confondersi tra la gente, ma è stato comunque identificato e fermato dai carabinieri.

Fermato durante i controlli contro lo spaccio. L'attività costante dei Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato all'arresto di un uomo di 46 anni residente a Catania, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il comportamento sospetto nei pressi del Policlinico. L'episodio è nato dall'attenzione di due Carabinieri che, pur non essendo in servizio, hanno deciso di osservare i movimenti dell'uomo, notato mentre circolava lentamente a bordo di uno scooter nelle vicinanze del Policlinico di Catania.